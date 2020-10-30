لـ مريضات سرطان الثدي .. ابتعدي عن هذه الأدوية فورا

بعض

وخاصة مضادات الأكسدة، قد تتداخل مع علاج السرطان فتشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بـ

الذين يتناولون مكملات معينة قبل العلاج الكيميائي وأثناءه قد يكونوا في خطر متزايد لتكرار المرض والموت المبكر.