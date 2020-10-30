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مرأة

لـ مريضات سرطان الثدي .. ابتعدي عن هذه الأدوية فورا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
بعض المكملات الغذائية وخاصة مضادات الأكسدة، قد تتداخل مع علاج السرطان فتشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بـ سرطان الثدي الذين يتناولون مكملات معينة قبل العلاج الكيميائي وأثناءه قد يكونوا في خطر متزايد لتكرار المرض والموت المبكر.

ووفقا لموقع health line تم نشر الدراسة في مجلة علم الأورام السريرية والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) تنصح مرضى السرطان على توخي الحذر مع المكملات الغذائية.


يقول الباحثون إن الفيتامينات والمكملات الأخرى التي يتم تناولها أثناء علاج سرطان الثدي يمكن أن تسبب خطرًا أكبر لتكرار الإصابة.

يشير الخبراء إلى أن العلاج الكيميائي والإشعاعي مصممان لإحداث تلف في الخلايا السرطانية ، في حين أن المهمة الرئيسية للمكملات هي إصلاح تلف الخلايا.

يوصي الأشخاص الذين يخضعون لعلاج سرطان الثدي بالحصول على العناصر الغذائية من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن.

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