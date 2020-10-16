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محاربة سرطان الثدي توجه رسالة مهمة للفتيات للوقاية من المرض

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
وجهت رشا مريضة سرطان ثدي، رسالة للفتيات، قائلة: الزعل ممكن يكون سبب قوي للإصابة بالمرض".

وتابعت رشا خلال حواره بقناة "اكسترا نيوز"،:" بداية ظهور أعراض المرض كانت بعد وفاة زوجي نتيجة زعلي الشديد، ووالدتي نصحتني بالتوجه للطبيب عندما لاحظت أن شكل الصدر غير طبيعي".

ونوه محاربة السرطان إلى أن مبادرة صحة المراة  والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور كبير في علاجها، موضحة أنها تلقت العلاج بالقصر العيني ويتبقي  6 جلسات على اكتمال الكورس العلاجي.

وكانت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام أحد مبادرات حملة 100 مليون صحة حذرت من مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من المرض، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك حملات كبرى تستهدف الكشف عن الأورام السرطانية خاصة سرطان عنق الرحم الذى يصيب 8 من بين 10 سيدات خلال فترة حياتهم.

ويشكل سرطان الثدي تهديدًا لملايين النساء في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، هناك حوالي 1.38 مليون حالة جديدة و 458000 حالة وفاة بسبب سرطان الثدي كل عام. 

في الواقع ، هذا السرطان هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم. يعد الاكتشاف المبكر ضروريًا للتشخيص الإيجابي للمرض لأنه يمكن أن يمنع العديد من الوفيات الناجمة عن هذا المرض. بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر ، من المهم ملاحظة أن العلاج العلاجي لم يعد خيارًا في الغالب إذا لم يتم اكتشاف السرطان مبكرًا.

 من المهم أيضًا معرفة كيف تتصرف الخلايا السرطانية. في شهر التوعية عن سرطان الثدي لوحظ من قبل الدول في جميع أنحاء العالم كل شهر أكتوبر والهدف من هذا هو نشر الوعي حول هذا المرض

وفقًا للباحثين ، فإن إحدى السمات الرئيسية لسرطان الثدي هي أن معظم المرضى يبقون على قيد الحياة إذا ظل المرض موضعيًا ، ولكن هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة في البقاء على قيد الحياة إذا انتشرت الخلايا. ومع ذلك ، بمجرد أن تغادر الخلايا الورم الرئيسي ، فإنها غالبًا لا تستجيب للأدوية التي عملت في البداية مع المريض.

أراد الباحثون تطوير نظام يمكن أن يساعدهم على فهم أفضل لكيفية تأثير فسيولوجيا مساحة الأنسجة الجديدة على الخلايا السرطانية عند غزو العضو الجديد. ابتكر الباحثون نظامًا لزراعة الخلايا متحركًا مغناطيسيًا حيث يمكن زراعة الخلايا السرطانية ثلاثية الأبعاد على بروتين مصفوفة خارج الخلية معلق وفير في أنسجة الرئة النقيلية المبكرة من أجل تقييم تأثير القوى الميكانيكية. كانوا قادرين على دمج سعة الإجهاد ومعدل التنفس في هذا النسيج المقلد. وجد الباحثون أن الخلايا تتوقف عن الانقسام في ظل هذه الظروف. 
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