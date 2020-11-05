بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الزمالك بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الرجاء المغربي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات "زلزااااااال زملكاوي..مبروك وعقبال الكأس..مبروك لأم الدنيا نهائي مصري خالص من العيار الثقيل اوي." و "#الزمالك_دايما_رجاله فرحتونا وخليتونا نعيش ليلة جميلة .شكرًا ليكوا واحد واحد بنحبكوا ومستنينكم بإذن الله يوم 27/11 علشان نفرح كلنا بالكأس الغالية".
وعلق آخرون: "هوبا رجعنا ليكو وهانعلم تاني فيكو #الزمالك_الرجاء " و" قاتل طموحات واحلام المدافعيين.. شكرا مصطفي محمد #الزمالك_دايما_رجاله ".
وكان الزمالك حقق فوزا كبيرا أمس الأربعاء على استاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى نهائي بطولة أبطال أفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4 -1.