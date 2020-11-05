بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الزمالك بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الرجاء المغربي.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات "‏زلزااااااال زملكاوي..مبروك وعقبال الكأس..مبروك لأم الدنيا نهائي مصري خالص من العيار الثقيل اوي." و "‏‎#الزمالك_دايما_رجاله فرحتونا وخليتونا نعيش ليلة جميلة .شكرًا ليكوا واحد واحد بنحبكوا ومستنينكم بإذن الله يوم 27/11 علشان نفرح كلنا بالكأس الغالية".





وعلق آخرون: "هوبا رجعنا ليكو وهانعلم تاني فيكو ‎#الزمالك_الرجاء " و" ‏قاتل طموحات واحلام المدافعيين.. شكرا مصطفي محمد ‎#الزمالك_دايما_رجاله ".





وكان الزمالك حقق فوزا كبيرا أمس الأربعاء على استاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى نهائي بطولة أبطال أفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4 -1.