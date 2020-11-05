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اقتصاد

مخزونات النفط الخام هبطت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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وكالات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.


وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة 890 ألف برميل.


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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 936 ألف برميل.


وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 164 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.


وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 871 ألف برميل.


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نزول مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليوني برميل.


وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 560 ألف برميل يوميا.

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