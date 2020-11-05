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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-11-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-11- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى نسبة الرطوبة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى
 
القاهرة الصغرى 18 والعظمى 25
 
شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27
 
طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

 
دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25
 
الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 24
 
بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25
 
مطروح الصغرى 18 والعظمى 24
 
السلوم الصغرى 18 والعظمى 23
 
سيوة الصغرى 16 والعظمى 24
 
 بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 26

دمياط الصغرى 22 والعظمى 25

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