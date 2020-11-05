محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال مبادرة 100 مليون صحة لعلاج أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا وقصر القامة" لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية.





وذلك بمدرسة بحر يوسف الابتدائية بمدينة الفيوم، والتى بدأت أعمالها يوم الأحد الماضي وتستمر طوال العام الدراسي حتى الانتهاء من فحص جميع التلاميذ.





جاء ذلك بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.









قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحى بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتى يتم تنفيذها فى عدد 122 مدرسة ابتدائية بإجمالى 112848 تلميذ وتلميذة بمناطق الحضر، من خلال 30 فريق فحص طبي، كما يتم تنفيذ المبادرة في عدد 585 مدرسة ابتدائية بإجمالي 397956 تلميذ وتلميذة بقرى الريف، من خلال 40 فريق فحص طبي، ويتم توقيع الكشف الطبى على التلاميذ لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين.





ويضم كل فريق من فنى معمل وتمريض ومسجل بيانات، وعقب إجراء الفحص الطبى يتم تجميع الكروت وإرسالها للمنطقة الطبية ثم متابعة التلاميذ وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم الخدمة العلاجية داخل عيادات الربط.





وأشار محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، هدفها التدخل العلاجى السريع فى حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأىٍ من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف مدارس المحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى، والالتزام بالتطعيم السحائي والثنائي للتلاميذ.





ولفت إلى أن أمراض سوء التغذية تؤدى إلى مشكلات صحية لدى الأطفال على المدى الطويل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تنشئة الأطفال فى بيئة ومناخ صحي، مشيرًا إلى أهمية تقديم برامج توعوية لأولياء الأمور لحث أبناءهم على إجراء الفحوصات حرصًا على سلامتهم، وتكليف الزائرات الصحيات بالمدارس لمتابعة الحالات الصحية للأطفال بعد صرف العلاج للتأكد من شفائهم التام.





خلال تفقد المبادرة، شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، منوها عن تشكيل لجان للمرور على كافة المدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية.





ومن جهتها، أوضحت مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، أن التلاميذ الإيجابيين لأي من الأمراض التى تشملها المبادرة الرئاسية يتلقون العلاج اللازم من خلال 7 عيادات ربط، منها 3 عيادات بالمنطقة الأولى ببندر الفيوم هى عيادة الصحة المدرسية بكيمان فارس، وعيادة كيمان فارس الشاملة، وعيادة الفيوم الشاملة، بالإضافة إلى عيادات اطسا، وأبشواى، وسنورس، وطامية، لافتة أنه تم فحص 5220 تلميذة منذ بداية المبادرة يوم الأحد الماضي بمناطق الحضر.