AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:11 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال مبادرة 100 مليون صحة لعلاج أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا وقصر القامة" لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية.

وذلك بمدرسة بحر يوسف الابتدائية بمدينة الفيوم، والتى بدأت أعمالها يوم الأحد الماضي وتستمر طوال العام الدراسي حتى الانتهاء من فحص جميع التلاميذ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي، والدكتور  محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.


قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحى بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتى يتم تنفيذها فى عدد 122 مدرسة ابتدائية بإجمالى 112848 تلميذ وتلميذة بمناطق الحضر، من خلال 30 فريق فحص طبي، كما يتم تنفيذ المبادرة في عدد 585 مدرسة ابتدائية بإجمالي  397956 تلميذ وتلميذة بقرى الريف، من خلال 40 فريق فحص طبي، ويتم توقيع الكشف الطبى على التلاميذ لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين.

ويضم كل فريق من فنى معمل وتمريض ومسجل بيانات، وعقب إجراء الفحص الطبى يتم تجميع الكروت وإرسالها للمنطقة الطبية ثم متابعة التلاميذ وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم الخدمة العلاجية داخل عيادات الربط.

وأشار محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، هدفها التدخل العلاجى السريع فى حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأىٍ من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف مدارس المحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى، والالتزام بالتطعيم السحائي والثنائي للتلاميذ.

ولفت إلى أن أمراض سوء التغذية تؤدى إلى مشكلات صحية لدى الأطفال على المدى الطويل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تنشئة الأطفال فى بيئة ومناخ صحي، مشيرًا إلى أهمية تقديم برامج توعوية لأولياء الأمور لحث أبناءهم على إجراء الفحوصات حرصًا على سلامتهم، وتكليف الزائرات الصحيات بالمدارس لمتابعة الحالات الصحية للأطفال بعد صرف العلاج للتأكد من شفائهم التام.

خلال تفقد المبادرة، شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، منوها عن تشكيل  لجان للمرور على كافة المدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية.

ومن جهتها، أوضحت مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، أن التلاميذ الإيجابيين لأي من الأمراض التى تشملها المبادرة الرئاسية يتلقون العلاج اللازم من خلال 7 عيادات ربط، منها 3 عيادات بالمنطقة الأولى ببندر الفيوم هى عيادة الصحة المدرسية بكيمان فارس، وعيادة كيمان فارس الشاملة، وعيادة الفيوم الشاملة، بالإضافة إلى عيادات اطسا، وأبشواى، وسنورس، وطامية، لافتة أنه تم فحص 5220 تلميذة منذ بداية المبادرة يوم الأحد الماضي بمناطق الحضر.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس
محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس
محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس
محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف مبكر عن سوء التغذية والسمنة والتقزم لتلاميذ الدقهلية|مبادرة

غدا.. الكشف على 221 ألف طالب وطالبة بدمياط ضمن مبادرة سوء التغذية

لصحة أفضل.. تعرف على خطة مبادرة الرئيس لفحص طلاب مدارس البحيرة

انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب الابتدائي بالإسماعيلية غدا

يحدث في دمياط.. انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

وجبة مشبعة تساعد على خسارة الوزن

بعد اكتشاف سلالة متحورة من كورونا.. الدنمارك تعدم جميع حيوانات المنك بإجمالي 17 مليونا.. شاهد

أجبر البدري على اللعب أساسيا.. ميدو: مفيش حد في مصر يقدر يقعد مصطفى محمد احتياطي

تجنبيها.. 3 أخطاء في طريقة عمل الجيلي تتلف قوامه

خدمة للناخبين.. اعرف لجنتك الانتخابية وهل يحق لك التصويت أم لا في دقائق

عجائب المداومة على قراءة سورة البقرة يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر