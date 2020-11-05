444 خلال شهرين .. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا غدا بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا غدا الجمعة وذلك في ثماني محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (444) مسجدًا.









وقالت وزارة الأوقاف، إن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل هي على النحو التالي :







