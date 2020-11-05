برلماني: متحف شرم الشيخ أكبر دعاية لجذب السياحة العالمية لمصر

اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، توافد السياح والزوار علي متحف شرم الشيخ بعد افتتاح أبوابه للجمهور والسياح عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة أكبر دعاية لجذب السياحة العالمية لمصر .





وقال "أبو جاد"، فى بيان له أصدره اليوم، إن إعجاب وإشادة السياح والجمهور بالمتحف وبما شاهدوه من القطع الاثرية النادرة داخله خاصة ان المتحف يحتوي على5200 قطعة أثرية من مختلف العصور التي مرت بها مصر يؤكد ان هذا المتحف سيكون واحدا من اهم المقاصد الاثرية والسياحية لكل سياح العالم الوافدين الى مصر.









وقال النائب حسين أبو جاد ان وجود القاعة الرئيسية، قاعة العرض المتحفي وقاعة الحضارات وقاعة الحياة اليومية والبرية علاوة علي قاعة المومياوات ومراكب الشمس ومجوهرات الاسرة العلوية واجزاء من مقبرة الملك توت عنخ آمون يجعل لمتحف شرم الشيخ اهمية كبيرة لدى سياح العالم والمصريين.







