AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الأغنية الشعبية في ألبومه الجديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

عبر الفنان عاصي الحلاني عن حبه إلى الأغاني الشعبي وأكد فى تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك أغنية شعبي مصري فى ألبومه الجديد تحمل اسم المستحيل، من ألحانه وكلمات الشاعر غانم جاد شعلان وتمني أن تنال إعجاب الجمهور.


وكان قد نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو من حفله في مهرجان الموسيقى العربية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 


وعلق "عاصي"، على الفيديو، "ليلة من العمر في القاهرة على مسرح دار الأوبرا .. مهرجان الموسيقى العربية .. مصر". 


وأشعل النجم عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".


وكرم المهرجان 12 شخصية هم "الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار".


كما كرم المهرجان أعضاء فرقة "الأصدقاء" اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وهم "المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على الهلباوي يظهر بالعباءة في ثاني أيام الموسيقى العربية وينشد لـ ابن الفارض

علي الحجار يحيي ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية بـ18 أغنية.. تعرف عليها

10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

مي فاروق وكارمن سليمان نجوم اليوم الثالث من "الموسيقى العربية"

20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»

عاصي الحلاني يشعل رابع أيام الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

أمها نصبت عليهم.. تفاصيل اختطاف 3 سيدات لـ طفلة بالقليوبية

اِعرف العقوبة المنتظرة لـ طفل المرور وأصدقائه عقب ثبوت تعاطيهم المخدرات

بالدولار.. ساسي يكافئ مصطفى محمد بعد تألقه أمام الرجاء.. شاهد

المعركة تشتعل في بنسلفانيا.. بايدن يقلّص تراجعه مجددا أمام ترامب

بنمر مميزة.. محمد رمضان يستعرض سيارته رولزرويس كولينان 2020 الجديدة

استمرار الفرز في 5 ولايات.. من الأقرب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرجينيا هاني.. أول مصرية تتوج بـ لقب Miss Egypt Grand International .. صور

طريقة تخزين البامية الويكة قبل نفادها من الأسواق

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها