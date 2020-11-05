انتخابات الطائرة .. هويدا مندى وهناء حمزة تقدمان أوراق ترشحهما

فجرت هناء حمزة عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة مفاجأة من العيار الثقيل ، بتقديم أوراق ترشيحها على منصب النائب فى الانتخابات التى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل.





كما شهد اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشيح مفاجأة أخرى ، بتقديم هويدا مندى عضوة مجلس إدارة الاتحاد السابقة ، والمدير التنفيذى السابق للاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة ، أوراق ترشيحها على منصب أمين الصندوق.





وشهد اليوم أيضا الخميس قيام 6 مرشحين آخرين بتقديم أوراقهم إلى اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى ، وهم عمرو مخلوف على منصب النائب ، أميرة عبد السلام على منصب أمين الصندوق ، وأحمد البنا، وأحمد الشموتى ، وخالد أبو المعادى ، وطلعت الطوبشى على منصب العضوية ، وكان شريف الشمرلى المحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المدربين السابق بالاتحاد الإفريقي ، والمدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ،والمدير الفنى لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، قد قدم أوراق ترشيحه أمس على ، منصب الرئيس فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة يقود اللعبة لمدة عام حتى إنتهاء دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو فى الفترة من 27 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، ليصل عدد المرشحين على منصب الرئاسة إلى أربعة مرشحين هم ، شريف الشمرلى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الاتحاد السابق.





ويستمر فتح باب الترشيح حتى الجمعة المقبل فى تلقى طلبات الترشيح ، حيث تتلقى اللجنة أوراق المرشحين من التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء ولمدة يومين آخرين ، على أن تجرى الانتخابات يوم ١١ ديسمبر المقبل ضمن فاعليات الجمعية العمومية العادية التى تقام فى القاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية .