مفيش أحسن من الحلال.. تفاصيل عثور عامل نظافة على 9 آلاف جنيه في القمامة

في لفتة طيبة وجميلة و-نحن جميعا- عمال وموظفون فخورون بما قام به عمي "شحاتة" الزميل والأخ الكبير وخاصة عقب عثوره علي مبلغ مالي خلال الوردية الصباحية وإبلاغنا فورا للتعامل مع الموقف.





بهذه الكلمات أكد المحاسب "خالد أمين جمعة" نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق حديثه لموقع صدى البلد؛ موضحا كواليس عثور عامل علي مبلغ مالي في القمامة.

أكد "جمعة" انه خلال الوردية الصباحية وتحديدا بمنطقة الزراعة بشارع فاروق وخلال تواجد عمال تحسين البيئة بقيادة المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق من أجل رفع القمامة والأتربة من الشوارع وخلال تفقد الأستاذ "شحاتة النجار" أعمال رفع القمامة فوجئ بوجود لفافة من الورق ملقاة وسط تجمع من المخلفات.

اقرأ ايضا:

شنطة فلوس في الزبالة.. أمانة عامل نظافة بالزقازيق تعيد مبلغا ماليا لصاحبه

وأضاف "أمين" انه نظرا لخبرة الزميل حرص على إستكشاف اللفافة ليتبين له وجود مبلغ مالي عبارة عن رزمة ورق من فئة الـ 200 جنية تم لفافتها بواسطة ورقه من احدى البنوك مدون عليها اسم أحد الأشخاص.

واستطرد نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق حديثة مؤكدا انه على الفور وخلال تواجد المحاسب نبيل فاروق رئيس المركزي ووجودي علي رأس العمل قام بإبلاغنا الموظف بما حدث بالرغم من عدم رؤية أحد له خلال عثوره علي المبلغ ولكنه فضل ان يعيد المبلغ الي صاحبة.

وأشار انه بالفعل كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتوجه الي البنك المذكور علي الورقة والإستعلام عن الإسم وبالفعل قدر الله أن نصل الي الشاب صاحب المبلغ المالي وتم الإتصال به وبالفعل حضر الي مقر المجلس وقام بإستلام المبلغ المالي.

واختتم "جمعة" حديثه مؤكدا ان الشخص تبين أنه يعمل في إحدي شركات قطاع الإعمال وأن المبلغ الذي عثر عليه كان عبارة عن عهده الموظف وكان من المقرر ان يقوم الموظف بدفعه من خلال الإستلاف من زملائه وأصدقائه ولكن عظمة الله أعادت إليه المال.

ومن جانبه فقد أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه عقب الإنتهاء من إحدي حملات النظافة المكبرة والتي يتم شنها داخل مدينة الزقازيق فوجئ بقيام الموظف المسؤول عن تحسين البيئة برئاسة المركز ويدعي "شحاتة النجار" يقوم بزيارته بمكتبه ويقوم بإعطائه لفافة بها مبلغ مالى يقدر بحوالي ٩٠٠٠ ألاف جنيه

وأضاف بأن الموظف أخبره انه خلال قيامه بأداء عمله وجد تلك اللفافة قبل إلقائها بالقمامة، ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية، وبفتح اللفافة تبين انه مبلغ مالى مصروف من أحد البنوك.

وأشار "فاروق" الي انه تم علي الفور التواصل مع إدارة البنك المدون علي الورق الملفوف به المبلغ المالي وتم التمكن من الوصول الي رقم هاتف الشخص وتم الاتصال به والتواصل معه وتسليمه المبلغ بمكتب رئيس المدينة.

ومن جانبه، فقد أعرب صاحب المبلغ عن سعادته باسترداد المبلغ، ووجه الشكر إلى رئيس المدينة والموظف لأمانته في تأدية عمله وسعيه إلى التوصل لصاحب المبلغ وتسليمه له.