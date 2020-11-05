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أخبار البلد

اعتماد خارطة طريق القاهرة لحفظ السلام في افريقيا وإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:10 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية فى أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الفنية الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة والتى عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2-5 نوفمبر 2020 وتم خلال هذا الإجتماع إتخاذ العديد من القرارات التى تختص بالأمن والسلم الإفريقى مثل "مبادرة إسكات البنادق" – " وعقيدة عمليات الإتحاد الأفريقى لدعم السلام بالقارة " .


رحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوه الأفريقية الجاهزة كما أشاد المجتمعون بإعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام " والتى إقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.

وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والإستقرار فى إفريقيا.


يأتي ذلك إنطلاقًا من الإهتمام الذى توليه جمهورية مصر العربية للعمل الأفريقى المشترك فى شتى المجالات وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن وإستمرارًا للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقى 2019 / 2020 والذى تم خلاله إستضافة الدورة الثانية عشرة للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة فى ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية.

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