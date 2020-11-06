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بين الناس

أكوام القمامة تغطي جانبي كوبري مجمع مدارس كفر الدوار.. وأولياء الأمور: أنقذوا أولادنا من التلوث.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أولياء أمور مجمع مدارس المصنع المشتركة، التابعة لإدارة كفر الدوار التعليمية محافظة البحيرة ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من انتشار القمامة واشتعال النيران بها .

 قال الأهالي فى رسالتهم: يوجد مصرف لمياه الري بجوار المجمع ممتلئ بالقمامة والمخلفات الضارة ، ناهيك عن وجود بعض الثعابين والحشرات التي تحمل أمراض ضارة، بجانب الرائحة التي لا يمكن تحملها في محيط تلك القمامة.

وأكد أولياء الأمور وجود كوبري صغير يمر من فوقه الطلاب للذهاب إلى مدارسهم، مؤكدين تراكم القمامة أسفله واشتعال النيران بتلك القمامة، بشكل متكرر مما يسبب ضباب دخاني كثيف يسبب حالات اختناق للطلاب.  

وناشد أولياء الأمور المسئولين بكفر الدوار ومحافظة البحيرة وأعضاء مجلس النواب للتدخل بشكل سريع لحل تلك الكارثة قبل أن تتسبب في إصابة أبنائهم بالأوبئة، والأمراض الخطير، مطالبينهم بعدم الانتظار حتى تحدث كارثة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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