صحة السويس تعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد للموجة الثانية من كورونا

اجتمعت الغرفة المركزية بمديرية الصحة للتأكد من الاستعدادات وجاهزية المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد

وعقد الاجتماع برئاسه الدكتور احمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس وبحضور الدكتور سامح شكرى مدير عام الطب العلاجى ودكتور اسر البنا مدير عام الطب الوقائى.





حيث طالب البرعي باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازيه ومكافحة العدوي والالتزام لمنع انتشار الفيروس.





كما شدد علي جميع المسئولين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالمنظومة الصحية وتوفير كافة المستلزمات تحسبآ لأي طارئ والاستعداد الدائم لاستقبال المرضي في حال وجود إصابات لا قدر الله .





كما اشار الي ضرورة توعية المواطنين بضرورة الاهتمام بارتداء الكمامة الطبية والمحافظة علي التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع .

ويأتي ذلك في ظل التزايد الكبير فى أعداد الإصابات علي مستوي العالم.



