فريدة الشوباشي: تصريحات ماكرون لم تذكر سيرة الرسول بأي إساءة

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن اتقاني للغة العربية والفرنسية مكنني من الالتحاق بـ "مونت كارلو"، وأن الإذاعة كانت السبب الأول في إعمال العقل لديها، مشيرة إلى أن دراسة القانون ساعدتها في ربط الأمور ببعضها.





وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنها تركت "مونت كارلو" بعد دخولها في صراعات بسبب رفضها إجراء حوار مع شمعون بيريز، رئيس إسرائيل الأسبق، بالإضافة إلى أنها اتهمت بمعاداة السامية داخل "مونت كارلو".





وأوضحت أن تصريحات الرئيس ماكرون لم تذكر سيرة الرسول بأي إساءة أو سب الإسلام، وأنه كان يتحدث منذ اللحظة الأولى عن الأصوليين، مشيرة إلى أن الجماعات الأصولية هي السبب الرئيسي في أزمة فرنسا، منوهة بأن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم المصطلحات الدينية في غير موضعها.