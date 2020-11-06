آخر موعد للتقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM بتربية عين شمس..الخميس

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن مد باب التقدم لدبلومات اعداد معلمي وقيادات STEM حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020
وأعلنت الكلية ان العدد محدود وبأسبقية التقدم للتسجيل فى الدبلومة المهنية لإعداد المعلم لخريجى الأقسام العلمية و الدبلومة المهنية لإعداد القيادات لخريجي جميع الأقسام.
وقال الدكتور أسعد عبد الخالق وكيل كلية التربية للدراسات العليا بأن الدبلومات تتميز بأنها تؤهل وتعطي الاولوية للعمل مباشرة بمدارس STEM وايضا المدارس الدولية والخاصة ، كما يمكن لحامل هذه الدبلومات المهنية باستكمال دراسة دبلومة خاصة ثم ماجستير وبعدها دكتوراه.
واضاف أن الدبلومتين تعتمد علي فلسفة جديدة في التدريس وهى التعليم التكاملي وهى نفس الفلسفة التى تتبعها وزارة التربية والتعليم في الصفوف الاولى كى تصبح لجميع المراحل في المستقبل القريب.
واوضح الدكتور سعد عبد الخالق شروط التقدم الحصول على مؤهل تربوي من احدى الجامعات المصرية مع الحصول على تقدير جيد و اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وشهادة ICDL بالإضافة إلي ملف يحتوي على الشهادات الدراسية و صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثه والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
الجدير بالذكر اجتمع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بكل من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، و الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة والدكتور تامر راضى بكلية التجارة و الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب و مديرة المركز الاعلامى بالجامعة والدكتورة غادة أبو الخير مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة وذلك لوضع خطة احترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
وتشمل الخطة إطلاق حملة توعوية داخل الحرم الجامعى بالتعاون مع عدة جهات منها المجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا المصرية تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة والذي شدد فى تصريحات سابقة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" مؤكدا أن الجامعة قد استعدت بالعديد من الإجراءات لمواجهة أي خطر قد يحدث خلال العام الدراسي في ظل استمرار انتشار الفيروس.