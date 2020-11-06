آخر موعد للتقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM بتربية عين شمس..الخميس

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن مد باب التقدم لدبلومات اعداد معلمي وقيادات STEM حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020

وأعلنت الكلية ان العدد محدود وبأسبقية التقدم للتسجيل فى الدبلومة المهنية لإعداد المعلم لخريجى الأقسام العلمية و الدبلومة المهنية لإعداد القيادات لخريجي جميع الأقسام.





وقال الدكتور أسعد عبد الخالق وكيل كلية التربية للدراسات العليا بأن الدبلومات تتميز بأنها تؤهل وتعطي الاولوية للعمل مباشرة بمدارس STEM وايضا المدارس الدولية والخاصة ، كما يمكن لحامل هذه الدبلومات المهنية باستكمال دراسة دبلومة خاصة ثم ماجستير وبعدها دكتوراه.

واضاف أن الدبلومتين تعتمد علي فلسفة جديدة في التدريس وهى التعليم التكاملي وهى نفس الفلسفة التى تتبعها وزارة التربية والتعليم في الصفوف الاولى كى تصبح لجميع المراحل في المستقبل القريب.



