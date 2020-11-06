كلية آداب القاهرة تعلن عدم استقبال الطلاب بدون ارتداء الكمامات

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ،عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدم استقبال الطلاب داخل الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامات .
كما نوهت الكلية على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية منها التباعد الاجتماعي طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
يأتي ذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.