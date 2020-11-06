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تعليم

كلية آداب القاهرة تعلن عدم استقبال الطلاب بدون ارتداء الكمامات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ،عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدم استقبال الطلاب داخل الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامات .

كما نوهت الكلية على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية منها التباعد الاجتماعي طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‬
‫ ‬
يأتي ذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.‬
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‫وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.‬

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