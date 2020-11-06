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بين الناس

الكلاب الضالة تهاجم سكان منطقة كوتسيكا فى طرة.. والأهالي يستغيثون

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة نهى نادر، من  سكان منطقة كوتسيكا التابعة لحي طرة بمحافظة القاهرة، ي رسالة إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"،  من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة .

وتقول فى رسالتها : نعانى من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة، حيث نعانى من صعوبة الخروج والدخول إلى المنزل، ولا نجد راحة أثناء النوم أيضا؛ بسبب النباح الذى لا ينقطع، فنرجو مساعدتكم لنا بأسرع ما يمكن على التخلص منها، مناشده المسؤولين بالوصول لحل سريع لحماية سكان كوتسيكا من هجمات الكلاب الضالة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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