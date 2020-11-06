الكلاب الضالة تهاجم سكان منطقة كوتسيكا فى طرة.. والأهالي يستغيثون

استغاثت السيدة نهى نادر، من سكان منطقة كوتسيكا التابعة لحي طرة بمحافظة القاهرة، ي رسالة إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة .





وتقول فى رسالتها : نعانى من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة، حيث نعانى من صعوبة الخروج والدخول إلى المنزل، ولا نجد راحة أثناء النوم أيضا؛ بسبب النباح الذى لا ينقطع، فنرجو مساعدتكم لنا بأسرع ما يمكن على التخلص منها، مناشده المسؤولين بالوصول لحل سريع لحماية سكان كوتسيكا من هجمات الكلاب الضالة.





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