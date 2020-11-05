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أخبار العالم

ولاية جورجيا: 47 ألفا و277 بطاقة اقتراع لم تفرز حتى الآن

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال كبير مسؤولي العمليات في مكتب وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية "جابرييل سترلينج" إن 47 ألفا و277 بطاقة اقتراع لم يتم فرزها حتى الآن في الولاية.
وأوضح سترلينج - حسبما ذكرت شبكة (إن.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن 17 ألف بطاقة من هذه الأصوات تقع في مقاطعة تشاتام وحدها.

وأشار المسؤول في لاية جورجيا إلى أن فرز الأصوات "سوف يستغرق وقتًا" ولم يحدد موعدًا زمنيًا لانتهاء الفرز.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالى أصوات المجمع الانتخابى 538 صوتا، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.

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