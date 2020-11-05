معرفتش أعزف وأنا مريضة| عازفة الماريمبا تبكي على الهواء..فيديو

وروت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا تفاصيل فترة صعبة عاشتها، باكية: " في فترة من الفترات حياتي وقفت واللي فضل معايا من يحبني ويهتم بحياتي وتعلمت درس بان الحب قيمة جيدة ".





وقالت:" فترة مرضي قاربت عام كامل وخلالها لم أتمكن من العزف لاني أجريت عملية أثرت على يدي ولم استطع الحركة".





وأضافت:" الامل حلو ولما كنت بشوف النهار كنت عارفة اني هرجع أحسن من الأول ".



