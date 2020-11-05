معرفتش أعزف وأنا مريضة| عازفة الماريمبا تبكي على الهواء..فيديو

حلت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا الموسيقية، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".
وروت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا تفاصيل فترة صعبة عاشتها، باكية: "في فترة من الفترات حياتي وقفت واللي فضل معايا من يحبني ويهتم بحياتي وتعلمت درس بان الحب قيمة جيدة ".
وقالت:" فترة مرضي قاربت عام كامل وخلالها لم أتمكن من العزف لاني أجريت عملية أثرت على يدي ولم استطع الحركة".
وأضافت:" الامل حلو ولما كنت بشوف النهار كنت عارفة اني هرجع أحسن من الأول ".
وقالت: "معظم المقطوعات الموسيقية التي تم عزفها قديما على آلة الماريمبا ثقيلة على الأذن ولن يفهمها المستمع العادي الأن، وحاولت ان عزف مقطوعات موسيقية مألوفة على الماريمبا لتعريف المستمعين بجمال هذه الآلة الموسيقية".
وكشفت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا، تفاصيل سرقة آلتها الموسيقية.
وقالت "عبد العزيز" : "زمان كان حلمي شراء الماريمبا وبعد شرائها شعرت بفرحة كبيرة"، مضيفة:" آلة الماريمبا الخاصة بي تعرضت للسرقة أثناء نقلها بعد حفلة لي، وعملت مناحة بعد سرقتها، وأبلغنا القسم آنذاك وعادت لي بعد 3 أشهر".
وتابعت: "لقينا الماريمبا عند واحد بتاع روبابيكيا، وخد الخشب عشان يعمله ستارة حمام".