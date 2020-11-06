مظاهرات احتجاجية.. محمد كمال: ترامب سيلجأ إلى القضاء في عدد كبير من الولايات

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مظاهرات احتجاجية في عدد من الولايات الأمريكية تحاصر عدد من مراكز الفرز وهذه مؤشرات لأحداث عنف في شوارع أمريكا .





وأضاف محمد كمال في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ترامب سيلجأ إلى القضاء في عدد كبير من الولايات المتحدة وهذا أمر لم يحدث مسبقا".





وتابع :" في بعض الأحيان يسمح القانون في الولايات الأمريكية لأي مرشح رئاسي التقدم بعدد من الدعاوى القضائية للطعن في نتيجة فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية ". في نتيجةالأصوات





وأكد مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أمس الخميس، على ضرورة احتساب كل صوت في الانتخابات الأمريكية.





وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "على الجميع أن يلزم الهدوء حتى اكتمال احتساب الأصوات"، مضيفا: " نشعر بالارتياح إزاء وضعنا وندعو للهدوء".





وتابع بايدن في كلمته: "نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج"، مشيرا إلى أن: "لا بد من إحصاء كل صوت في الانتخابات".





وكذب بايدن في كلمته، الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، بإعلانه الفوز، مؤكدا على استمرار عمليات الفرز في الولايات.