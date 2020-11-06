ستات قادرة .. سيدة تترك رضيعها في رعاية زوجها 8 ساعات بسبب سخريته منها





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن كارين قررت ان تعاقب زوجها في يوم إجازته بأن يهتم و يراعي طفلهما في ذلك اليوم بعد أن سخر منها في اليوم السابق له بسبب عدم إهتمامها بمظهرها بعد الولادة .





قررت كارين معاقبة زوجها و لكن بطريقة ذكية ، اتفقت معه أنها ستترك الطفل في رعايته في يوم الإجازة حتى تتمكن من الخروج و الذهاب إلى صالون التجميل و تعتني بنفسها .





وافق الزوج و مر أول ساعتين في اليوم الأمر كان سهل و بسيط إلى أن استيقظ المارد الصغير و بدا يصرخ جوعا ، فقام بتحضير الطعام و بدأت رحلة البحث عن الأالعاب الخاصة به حتى يتمكن من تناول الطعام بأكمله .





مرت 7 ساعات في اليوم على الزوج في المنزل و كأنهم 7 سنوات حينها اتصل بزوجته و اعتذر لها و ترجاها أن تعود سريعا إلى المنزل .

نشرت سيدة تدعى " كارين شاكي" بالغة من العمر 31 عاما ، قصتها عبر فيس بوك بعد ان قررت معاقبة زوجها بسبب سخريته منها من وجهة نظرها .