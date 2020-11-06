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منوعات

ستات قادرة .. سيدة تترك رضيعها في رعاية زوجها 8 ساعات بسبب سخريته منها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة تدعى " كارين شاكي" بالغة من العمر 31 عاما ، قصتها عبر فيس بوك بعد ان قررت معاقبة زوجها بسبب سخريته منها من وجهة نظرها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن كارين قررت ان تعاقب زوجها في يوم إجازته بأن يهتم و يراعي طفلهما في ذلك اليوم بعد أن سخر منها في اليوم السابق له بسبب عدم إهتمامها بمظهرها بعد الولادة . 

قررت كارين معاقبة زوجها و لكن بطريقة ذكية ، اتفقت معه أنها ستترك الطفل في رعايته في يوم الإجازة حتى تتمكن من الخروج و الذهاب إلى صالون التجميل و تعتني بنفسها . 

وافق الزوج و مر أول ساعتين في اليوم  الأمر كان سهل و بسيط إلى أن استيقظ المارد الصغير و بدا يصرخ جوعا ، فقام بتحضير الطعام و بدأت رحلة البحث عن الأالعاب الخاصة به حتى يتمكن من تناول الطعام بأكمله . 

مرت 7 ساعات في اليوم على الزوج في المنزل و كأنهم 7 سنوات حينها اتصل بزوجته و اعتذر لها و ترجاها أن تعود سريعا إلى المنزل . 

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