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تكنولوجيا

لو بتنسى الباسورد.. أفضل برامج إدارة كلمات المرور في 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
لو بتنسي الباسورد..أفضل
لو بتنسي الباسورد..أفضل برامج إدارة كلمات المرور في 2020
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قسم التكنولوجيا
مع ظهور العديد من منصات التواصل الإجتماعى أصبح الأمر أكثر تعقيدًا مع نسيان كلمات المرور لكثرتها، فستجد أنلديك قائمة  بكلمات مرور حسابات بريدك الإلكتروني، أو هاتفم سواء كان أندرويد أو آيفون، أضف على ذلك منصات العمل الإلكترونية، وباتالى ستنسي كلماتك بشكل عشوائى.

إلا أن هذه المشكلة محلولة بفعالية من خلال برامج إدارة كلمات المرور الخاصة بك، التى تجعل المرور لحساباتك أسهل وأكثر أمانًا فلن تضطر لتذكر كلمة مرور أيًا كانت طويلة أم معقدة، فقط اترك الأمر لبرنامج إدارة كلمة المرور.

وبحسب موقع tomsguide التقني، جاءت القائمة التالية بأفضل برامج إدارة كلمات المرور في عام 2020: 

1- LastPass

من أفضل برامج إدارة كلمات المرور على الإطلاق، إذ يعمل على منصات Windows و Mac و  iOS, Android و  Linux و Chrome IOS، كما أنه مجاني، والأكثر تداولًا نظرا لسهولة استخدامه، مع عدة ميزات في النسخة المجانية، بالإضافة لتوفير نسخة مدفوعة تقدم خيارات أكثر، منها مساحة تخزين ملفات على الانترنت بسعة 1 جيجابايت، و خدمة دعم فني متميزة، ولن تحتاج لتنزيل وتثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر.

2- Keeper

يتميز بأعلى مستوى من الآمان ويعمل على أنظمة  Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome OS، ويعتبر أحد البرامج السريعة، وبه العديد ممن المميزات، مع واجهة ويب قوية، ويخزن الملفات والمستندات من أي نوع.

3- Dashlane
أفضل تطبيق خاص بسطح المكتب لإدارة كلمات المرور، ويتسح العمل يه من خلال أنظمة Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome OS، ويحتمل البرنامج حتى 50 كلمة مرور بحد أقصى، ويشبه برنامج LastPass في دعم النظام الأساسي، ولديه نسخة سطح مكتب أفضل، إلا أن الميزة الأخطر هي تبديل كلمات المرور الذي يمكنه إعادة تعيين كلمات المرور في وقت واحد، بالإضافة لسهولىة التطبيق.


5. RoboForm

تطبيق أساسي وموثوق وغير مكلف، ويعمل على أنظمة Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome OS، من أحد أفضل البرامج القديمة إذ أنه متواجد منذ عام 1999، لكن واجهة الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة تم تحديثها مؤخرا.

ومازال التطبيق الخاص بسطح المكتب إمكانياته محدودة إلى حد ما، ويتيح هذا البرنامج عدد من الميزات، مثل مشاركة كلمة المرور، ومنشئ كلمات المرور، و بينما تعتبر إمكانياته محدودة بعض الشئ، لكنها تفي بالغرض، كما أن النسخة المجانية منه تعمل بشكل جيد.

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