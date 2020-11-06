الحكومة: استقبلنا 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أكتوبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.





وثمن رئيس الوزراء الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة من خلال جهودها في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وذلك في العديد من الملفات التي تشغل المواطنين، والمساهمة في حل الكثير منها، كما وجه الشكر لجميع الوزارات والجهات المتعاونة مع فريق عمل المنظومة، بهدف حل مشكلات المواطنين، والتعامل مع شكاواهم، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين محل تقدير واسع.





وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنها استقبلت (93) ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2020، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد (87) ألف شكوى وتم توجيه (68) ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ (19) ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (6) ألاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.





وأشار إلى أن نصيب الوزارات كان 63.5% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 26%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 8.5%، لافتًا إلى أن (10) وزارات هي (القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصحة والسكان، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية) اختصت بإستقبال والتعامل مع 58% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، كما اختصت (10) محافظات هى (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الغربية، وكفر الشيخ) بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى والاستفسارات الموجهة للجهات.





وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة استمرت في الاضطلاع بمهامها وتنسيق التعاون مع الجهات الحكومية خاصة فى الشكاوى التي تتطلب تدخل عدة جهات للوصول إلى الحل النهائي للشكوى خاصة بعض الشكاوى العامة، حيث يتم التنسيق المُستمر بين المنظومة والقيادات العليا بالوزارات والمحافظات والأجهزة الأخرى، لتشكيل فريق عمل متكامل للإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، وخاصة ذات الطبيعة التشابكية بين الجهات المختصة سعيًا لتحقيق أعلى درجات رضا المواطن.



