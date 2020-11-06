بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على٥٥٠ مواطنا من أهالي الأقصر

شهد حمام السباحة الأوليمبي بمدينة الأقصر، فعاليات حملة مجانية للكشف الطبي على المواطنين بعنوان "اطمن _على _عينك" تحت رعاية مجلس مدينة الأقصر ومديرية الصحة وبإشراف نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بمستشفي العيون الدولي،حيث لاقت الحملة إقبال جماهيري كبير، وتم توقيع الكشف الطبي على حوالي ٥٥٠ مواطن أثناء الحملة، وذلك بدعم وحضور أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.





وقامت الحملة بالكشف على العيون باستخدام أحدث أجهزة البصريات وصرف شنابر نظارات بجانب عيادة باطنة لقياس الضغط والسكر.





وتم تحديد إجراء عمليات للحالات التي تستدعي ذلك، حوالي ٧٠ عملية في اليوم الأول كما تم صرف عينات من العلاج بالمجان لكل الحالات وذلك لدعم مستوى الخدمة الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا.



