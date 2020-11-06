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تعليم

المبادرة الرئاسية للأنيميا.. فحص 132 ألف طالب بمدارس الشرقية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:32 م
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس
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محمد الطحاوي

أكد  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، فحصت ١٣٢٧٦٣ طالب خلال ٥ أيام منذ إنطلاق فاعليتها أول الشهر الحالي، بنسبة بلغت ٧٧.٥%.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ٧٨٣٩٨٨ طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرية أن أعمال الفحص تتم من خلال ٨٣ فرقة طبية مدربة، تقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

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