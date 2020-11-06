مسيرة حافلة بالإنجازات.. معلومات عن حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي

واجهة مشرفة لسلطنة عمان، سيرة حافلة بالإنجازات فى الداخل والخارج وحضور قوى للسلطنة مثله الدكتور حسن بن علي بن محمد المدحاني داخل البرلمان العربي بتنصيبه نائبا لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي.









وللمدحاني سجلا حافلا بالإنجازات كما يعد أحد الأعضاء الفاعلين في مجلس الدولة بسلطنة عمان والبرلَمان العربي:.





فمن هو المكرم المدحاني:-





حاز على عضوية مجلس الدولة في 2015 بمرسوم سلطاني





شغل منصب نائب مدير بلدية بخاء من عام 1997 إلى أن تم تعيينه كمدير لبلدية مدحاء منذ 1998





عمل في وزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه لمدة 18 عامًا ابتداء من عام 1989 م و حتى عام 2006 م





تم تعيينه كمدير لبلدية مدحاء منذ عام 1998 و لمدة حوالي 8 سنوات حتى عام 2006 م





من الناحية العلمية، ليسانس في علم الإجتماع و ماجستير علم اجتماع قانوني و دكتوراه في علم الإجتماع الإداري





محاضر و مدرب في مختلف الدورات السلوكية و التخصصية و المؤسسية





مستشار اجتماعي و إداري و اخصائي تطوير وتدريب موارد بشرية





متخصص في مجال الدراسات و الأبحاث العلمية الإدارية و الإجتماعية.





استاذ جامعي مساعد





متخصص في التخطيط الاستراتيجي وإعداد الهياكل التنظيمية









من مواليد 27 ديسمبر 1969









وخلال كلمته تحت قبة البرلمان أعرب "المدحاني"، عن شكره وتقديره للتهنئة السامية من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، بعد فوزه بالمنصب الجديد فى جلسة الأربعاء الماضي.













وجاءت نص كلمة المدحاني على النحو التالي:-





"من هذا المنبر، ومن تحت القبة البرلمانية، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين على التهنئة السامية التى أرسلها جلالته إلى أصحاب المعالي رئيس ونواب وأعضاء البرلمان العربي على النجاح الذي تحقق في الجلسة الإجرائية التي عقدت يوم الاربعاء 28 اكتوبر الجاري. "





وأضاف " المدحاني "، أننا إذ نلمس من تلك التهنئة المسئولية التي أخذها أعضاء البرلمان العربي على عاتقهم في بداية هذه الفترة والتي تتمثل في الإهتمام بمختلف قضايا الوطن العربي واضعين نصب أعينهم الدور الهام للبرلمان العربي والذي يهدف إلى إقامة نظام عربي موحد وإرساء مبادئ الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات العربية المشتركة، والمشاركة في تكوين وعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولًا إلى تحقيق الوحدة العربية في مختلف المجالات".





وفى ختام كلمته، وجه "المدحاني"، الشكر والتقدير لملك البحرين للتهنئة السامية، متمنيًا له الصحة والعافية والعمر المديد.









الجدير بالذكر، أن الدكتور حسن المدحاني فاز بمنصب النائب الثاني للبرلمان وذالك في الجلسة الإجرائية التي أجريت الأربعاء الماضي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.





ويعد الدكتور حسن المدحاني من الأعضاء الفاعلين في مجلس الدولة والبرلَمان العربي.









ووسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، افتتح البرلمان العربي أولى جلساته من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها الخميس الماضي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل العسومي بعد انتخابه الأربعاء رئيسا للبرلمان خلفا لمشعل بن فهد السلمي.













وتطرق البرلمان فى جلسته الأولى المنعقدة الخميس الماضي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، لجملة من الملفات المفتوحة على الساحة العربية، انطلاقًا من دورالبرلمان فى تأمين المنطقة من الصراعات والنزاعات من خلال منظومة عمل عربي مشترك، وعمل برلماني متميز يلامس نبض الشارع العربي ويحقق تطلعاته من نمو ونهضة وازدهار.













يذكر أن البرلمان العربي له أربع نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.





وأنشىء البرلمان العربي بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر ، بالجمهورية الجزائرية ، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005 ؛ وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية ، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290) ، ونصها : " ينشأ في اطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته".



