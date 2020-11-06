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رياضة

ليس صلاح.. يويفا يختار نجم ليفربول كأفضل لاعب في الجولة الماضية بدوري الأبطال

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:29 م
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
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مجدي سلامة
أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ، والتي لم يحصل عليها النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول .

وتنافس على الجائزة كل من إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية ، وجوتا لاعب نادي ليفربول ، الحسن إيليا مهاجم بروسيا مونشنجلادبا الألماني.

وتوج جوتا نجم نادي ليفربول بالجائزة بعد تسجيله لهاتريك في المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وتوهج جوتا مع فريق ليفربول الإنجليزي منذ إنضمامه للنادي حسث شارك في 10 مبارايات في جميع المسابقات واستطاع تسجيل 7 أهداف.

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