الفائزون بمنصة الجونة يتحدثون لـ صدى البلد.. مخرج هاملت: أعمل على خروج الفيلم حتى وإن لم أفز

استقبل منطلق الجونة السينمائي في دورته الرابعة 99 طلب تقديم (65 مشروعًا في مرحلة التطوير، و34 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي.

تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.

وقدم المخرجون والمنتجون المترشحون للمشاركة في المنطلق مشاريعهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية، إضافة إلى ذلك عُقدت لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير المُكتملة للأفلام وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.





وتكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني (البحرين، السودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية.

كما تم الإعلان عن المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز رعاة منطلق الجونة السينمائي وهي كالآتي:

حصل "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزي صالح (مصر) على جائزة بقيمة 20 ألف دولار أمريكي من شاهد وجائزة بقيمة 10 ألف دولار أمريكي من سباركل، كما حصل على مشاركة في إقامة منتدى فيلم إندبندنت الافتراضية المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبرشن المقدمة من إيفتا.

وفاز "وداعًا طبريا" للينا سويلم (فلسطين، فرنسا) بجائزة تقدر بـ10 آلاف دولار أمريكي من آي برودكشنز وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من سينرجي فيلمز، وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من داخلي وسط البلد.

وحصل "هج إلى ديزني" لمها الساعاتي (المملكة العربية السعودية) بجائزة بـ10 آلاف دولار أمريكي من شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه آر تي). إضافة إلى ذلك فقد فاز "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور (مصر) بجائزة بـ10 آلاف دولار أمريكي وأخرى بـ10 آلاف دولار أمريكي.

وذهبت جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي وجائزة بقيمة 30 ألف دولار أمريكي وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي إلى "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني (البحرين، السودان).

بينما حصل "تيارات" لمهدي حميلي (تونس) على جائزة بـ10 آلاف دولار أمريكي، وتحصل "هنا ولا تراني" لفيروز سرحال (لبنان، إسبانيا) على جائزة بقيمة 80 ألف دولار أمريكي خدمات إنتاجية.

وحصل "بركة العروس" لباسم بريش(لبنان) على جائزة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، كما حاز "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي لخدمات عمل للفيلم، وجائزة بقيمة 30 ألف دولار أمريكي لخدمات المؤثرات البصرية.

وذهبت جائزة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي لخدمات التسويق لفيلم "قربان" لنجيب بلحاج (تونس).

وحصل "مفيش راجل بيعيط" لمحمد مصطفى (مصر) على مشاركة في إقامة منتدى فيلم إندبندنت الافتراضية المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية، بينما حصل "خذوني إلى السينما" للباقر جعفر (العراق، مصر) على إقامة للمونتاج لمدة 10 أسابيع وجلسات توجيه.

أخيرًا حصل "عرفة" لآلاء القيسي (الأردن)على مشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبرشن.

وتواصل صدى البلد مع الفائزين في منصة الجونة السينمائية لمعرفة خطواتهم المقبلة.

أحمد فوزي صالح

عبر أحمد فوزي صالح عن سعادته بما حصد من جوائز بمنصة الجونة السينمائية، وأكد فى تصريحاته أنه في كل الأحوال يعمل على الفيلم سواء حصل على دعم من المهرجانات أم لا، لافتا إلى أنه قدم الفيلم فى أكثر من مهرجان حول العالم للحصول على دعم.

فيروز سرالحال

عبرت المخرجة فيروز سرحال عن سعادتها بفوز فيلمها "هنا ولا تراني" بقيمة 80 ألف دولار أمريكي، بمهرجان الجونة السينمائي، وقالت إنها تقدم على أكثر من مهرجان على مدار العام من أجل الحصول على دعم مادي لتكمله فيلمها فى العام القادم، مؤكدة على عدم وجود دعم من لبنان للافلام.

وحكت لنا عن قصة فيلمها وقالت إن أحداثه بتسير في قرية بلبنان يحاول أهلها أن يغيروا من واقعهم، ويتعرضوا لمجموعة من المواقف.

محمد كردفاني

قال محمد كردوفان مخرج فيلم وداعا جوليا، إنه لم يكن يتوقع أن يفوز بخمس جوائز من منصة الجونة، لافتا إلي أنها كانت مفاجئة بالنسبة له، وأكد أنه سيبدأ على الفور تنفيذ فيلمه، وأكد أنه قدم على مهرجانات أخرى ليحصل على دعم أكبر، مؤكدا أن السينما في السودان صعبة، وأكد أنه يستعين بالمخرج أمجد أبو العلا لانه خاض التجربه قبله في فيلم "ستموت في العشرين".