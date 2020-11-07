الدولار الأمريكي بـ15.74 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.





وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع.





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سعر اليورو 18.31 جنيها للشراء و18.66 جنيها للبيع.





سعر الجنيه الاسترلينى 20.22 جنيها للشراء، و 20.63 جنيها للبيع.





الفرنك السويسرى 17.12 جنيها للشراء ، و 17.40 جنيها للبيع.





وسجلت كورنا سويدية سعر 1.77 جنيها للشراء، و1.81 جنيها للبيع .





العملات الآسيوية:





سجل 100 ين يابانى سعر 14.95 جنيها للشراء و 15.18 جنيها للبيع.





واستقر اليوان الصينى عند 2.34 جنيها للشراء و2.38 جنيها للبيع.