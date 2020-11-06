AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل سيخلي فيسبوك مسئوليته عما تنشره صفحات الجماعات الإرهابية؟ خبير أمن معلومات يجيب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:07 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، إن ما فعلته إدارة فيس بوك بحذف بعض الحسابات التي تنتمي للجماعات الإرهابية تعد خطوة إيجابية وتمحي الموقف السلبي تجاه هذه الحسابات في الوقت السابق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،:" الجماعة الإرهابية أنفقت أكثر من 219 الف دولار علي هذه الحسابات للترويج لدعم الإرهاب والأخبار الزائفة".

ونوه إلى أن هذه الحسابات المحذوفة إستطاعت جذب أكثر من مليون ونصف المليون متابع من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأردف:" تصرف الفيس بوك مع هذه الحسابات المضللة رسالة للجماعات الإرهابية بأن هناك رادعا ولن تسير الأمور كما يحبون، مشيرا إلى أن الفيس بوك يحاول إخلاء مسئوليته عن ماتنشره وتروج له هذه الحسابات".

وكان فيسبوك وجه ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية من خلال ازالة 31 حسابا و25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والدول العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسس التيار الوطني: الشعب المصري لفظ الإخوان وقنواتهم بفضل وعيه

شباب الصحفيين: الإخوان الإرهابية تنهار والشعب المصري كشف أكاذيبهم

باحث سياسي: الإخوان تتبنى أفكار التضليل الإعلامي تحت شعار اكدب الكدبة وصدقها

خبير: كشف وسائل الإعلام للحقائق يحمى المصريين من أكاذيب القنوات المعادية

بالخطوات كيفية حذف منشوراتك القديمة مرة واحدة على فيسبوك

خبير: حملة الأمم المتحدة لوقف انتشار المعلومات المضللة تزيد وعي المواطنين

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: حان أجل الدنيا وأوشك زوالها واقترب قيام الساعة.. فيديو

صدمة في بيراميدز.. المدير الفني الجديد يعتذر عن تدريب الفريق

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

اخبار الزمالك | خزينة النادي تنتعش بـ 6 ملايين جنيه.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري المغربي

نائب محافظ القاهرة: على المواطنين الالتزام بالكمامة في انتخابات النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها