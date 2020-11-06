هل سيخلي فيسبوك مسئوليته عما تنشره صفحات الجماعات الإرهابية؟ خبير أمن معلومات يجيب

قال أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، إن ما فعلته إدارة فيس بوك بحذف بعض الحسابات التي تنتمي للجماعات الإرهابية تعد خطوة إيجابية وتمحي الموقف السلبي تجاه هذه الحسابات في الوقت السابق.





وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،:" الجماعة الإرهابية أنفقت أكثر من 219 الف دولار علي هذه الحسابات للترويج لدعم الإرهاب والأخبار الزائفة".





ونوه إلى أن هذه الحسابات المحذوفة إستطاعت جذب أكثر من مليون ونصف المليون متابع من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة.





وأردف:" تصرف الفيس بوك مع هذه الحسابات المضللة رسالة للجماعات الإرهابية بأن هناك رادعا ولن تسير الأمور كما يحبون، مشيرا إلى أن الفيس بوك يحاول إخلاء مسئوليته عن ماتنشره وتروج له هذه الحسابات".





وكان فيسبوك وجه ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية من خلال ازالة 31 حسابا و25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والدول العربية.



