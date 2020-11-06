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عمره 25 عاما.. أحمد مجدى يكشف عن أصغر عضو في الكونجرس.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الكونجرس الامريكى سيشهد أصغر عضو سنا في تاريخه اسمه، ماديسون كاوثورن، من ولاية نورث كارولينا.

 
وأوضح مجدى خلال تغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر قناة "صدى البلد"، أن ماديسون كاوثورن أصيب بالشلل نتيجة حادث مرورى فى عمر الـ 18 عاما.

وأوضح أحمد مجدى، أن ماديسون كاوثورن المرشح الجمهورى، خاض انتخابات الكونجرس في يونيو ضد ضابط متقاعد "مرشح الحزب ديمقراطي".



كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية أريزونا تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.


وبحسب بيانات مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا حصل بايدن على  972,570 صوتا، مقابل 912,115، لدونالد ترامب.


وذكر معهد أبحاث "إديسون" الأمريكي أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق 43779 صوتا في ولاية أريزونا.


وتعد ولاية أريزونا - 11 صوتا في المجمع الانتخابي - واحدة من 5 ولايات أمريكية لم تحسم نتيجتها بشكل كبير في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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