AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: جهود وزارة الداخلية ساهمت في استقرار انتخابات البرلمان.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن وزارة الداخلية قدمت أداء رفيع المستوى خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وكشف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" أن تأمين زارة الداخلية للانتخابات فى المرحلة الأولى، اتسم بالهدوء والاحترام.

وتابع بكرى قائلا:" جهود وزارة الداخلية كانت عاملا مهما فى الاستقرار الانتخابى".

وينطلق غدا السبت، ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، بعد أن تنتهي اليوم انتخابات المصريين بالخارج والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنطلق بالخارج غدا.. ننشر مواعيد انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020

قبل ساعات من انطلاق انتخابات المرحلة الثانية.. اعرف مرشحك بالبرلمان

انتخابات مجلس النواب.. ننشر عدد الدوائر والمقاعد بمحافظات المرحلة الثانية

السباق الانتخابي يشتعل في المرحلة الثانية.. 13 محافظة يتنافس فيها 3 قوائم.. والأغلبية المطلقة تحسم الفوز

قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. اعرف لجنتك الانتخابية بـ 3 طرق

2085 مرشحا فرديا و3 قوائم.. منافسة شرسة على مقاعد البرلمان بالمرحلة الثانية

ترشيحاتنا

بوتين يستعد للاستقالة.. مرض خطير يصيب الرئيس الروسي ويجبره على التنحي

هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة لـ"عدم السرحان" جائز

إنسانية الملك.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن تركيا

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أهوال يوم القيامة؟ حذر من 13 أمرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجن كشف عن صغر خصرها.. نيكول سابا تثير الجدل من صالة جيم

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

بفستان أصفر .. أمينة خليل تخطف الأنظار بأنوثتها