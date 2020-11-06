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أخبار العالم

ترامب يتساءل عن بطاقات اقتراع مفقودة في جورجيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة مقتضبة على تويتر "أين بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟".

في وقت سابق قال ترامب إن "الرئاسة" أصبحت أكثر أهمية مع هجوم الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين على مجلس الشيوخ الجمهوري.

كانت سلطات ولاية جورجيا قررت إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية،  في ظل نتائج متقاربة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

من جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الانتخابات الرئاسية كانت معركة "حياة أو موت"،  معربة عن ثقتها في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح "الرئيس المنتخب".

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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