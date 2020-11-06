ليجن كشف عن صغر خصرها.. نيكول سابا تثير الجدل من صالة جيم

نشرت الفنانة نيكول مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









وتألقت الفنانة نيكول سابا باطلالات انيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس رياضية ليجن اسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه .









اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها.







