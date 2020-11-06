AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ليجن كشف عن صغر خصرها.. نيكول سابا تثير الجدل من صالة جيم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة نيكول مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.


وتألقت الفنانة نيكول سابا باطلالات انيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس رياضية ليجن اسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه .


اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها. 


وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.
ليجن كشف عن صغر خصرها.. نيكول سابا تثير الجدل من صالة جيم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو مسلسل «الوجه الآخر»

إطلالة ملائكية لـ نيكول سابا باللون الأبيض.. صور

في الصحراء.. نيكول سابا تثير إعجاب الجمهور بالبيتش باجي

نيكول سابا: الأمل بيصبر الإنسان وبيخليه ينطر بكرا

بعد ظهورها مع القطط.. الجمهور يبحث عن نسرين طافش

نيويورك 2011.. نيكول سابا تشارك صورها مع فنانين هوليود

ترشيحاتنا

إنسانية الملك.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن تركيا

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

هاف ستومك وهوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها