نيكول سابا لـ الحكومة اللبنانية: دمرولنا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا





وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة ومواكبات تحميهن".





وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا

فيهن نزل عالأرض ووقف حدّ الشعب بس جايي يومكن قريبًا













وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأدى ذلك إلى وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة ومواكبات تحميهن ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا 🐷 فيهن نزل عالأرض ووقف حدّ الشعب بس جايي يومكن قريبًا🧨🧨#حريق_بيروت #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/GgWTpkV6iF — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) September 10, 2020