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مصطفى بكري: الشعب سيلفظ المتاجرين بأحلامهم في انتخابات البرلمان غدا.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الشعب المصرى سيكتب غدا تاريخا جديدا من الديمقراطية، خلال انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدا فى 13 محافظة.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، غدا سيلفظ المواطنون المتاجرين بأحلامهم، والذين يستغلون المواقف  لمصالحهم الشخصية.

وحذر مصطفى بكرى، من المال السياسي الفاسد، مؤكدا أنه يفسد العملية الانتخابية ويضر الشرفاء.

ووجه بكري حديثه للمواطنين: "ما تخليش حد يشترى صوتك بـ 50 جنيها، أو 100 جنيه، أو حتى 1000 جنيه".

وينطلق غدا السبت، ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، بعد أن تنتهي اليوم انتخابات المصريين بالخارج والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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