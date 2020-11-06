تويتر يحظر حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته لقطع رؤوس مسئولين

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دعوته إلى "قطع رأس" الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الأوبئة، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي.





وقال بانون في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه كان يتمنى "قطع رأس فاوتشي وراي ووضعهما في زاويتين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الفيدراليين".





واعتبر في المقطع أن ترامب سيتم إعادة انتخابه، على الرغم من استمرار فرز الأصوات في عدد كبير من الولايات.





وبحسب التقارير، حظرت إدارة "تويتر" حساب مستشار ترامب السابق لمخالفته قواعد التعليقات والتحريض على العنف.





وأزال كل من موقع "فيسبوك" و"يوتيوب" المقطع الذي بثه بانون، والذي يزيد من اعمال الكراهية والعنف.





وجاءت كلمة بانون في وقت تشتد فيه المنافسة بين المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، وخصمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



