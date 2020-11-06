سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد استعدادات الطور لانتخابات النواب

تفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، تجهيزات لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة طور سيناء للوقوف على استعدادات المقار الانتخابية ومدى جاهزية المقار قبيل عملية الاقتراع بالمدينة.





واطمئن عبد الرشيد على تضافر جهود جميع الجهات والهيئات ذات الصلة ببذل مزيد من الجهد لظهور المحافظة بالمظهر اللائق بها لإجراء عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠بمحافظة جنوب سيناء في هدوء و أمان.





جديرًا بالذكر ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد على كافة القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بمحافظة جنوب سيناء بحتمية الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوى الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.





وأكد على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية التي تم إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وأن تتضمن كافة التفاصيل والمهام لمختلف الجهات مع التأكيد على حتمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتأتى تلك التوجهات تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بإتمام الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب فى إطار كامل الالتزام والحيادية وتعظيم المشاركة للناخبين من منطلق الحس الوطني والالتزام بالمشاركة.



