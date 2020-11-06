AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد استعدادات الطور لانتخابات النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:27 م
سكرتير عام جنوب سيناء
سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد استعدادات الطور لانتخابات النواب
Advertisements
ايمن محمد
تفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، تجهيزات لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة طور سيناء للوقوف على استعدادات المقار الانتخابية ومدى جاهزية المقار قبيل عملية الاقتراع بالمدينة.

 واطمئن  عبد الرشيد  على تضافر جهود جميع الجهات والهيئات ذات الصلة ببذل مزيد من الجهد لظهور المحافظة بالمظهر  اللائق بها لإجراء عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠بمحافظة جنوب سيناء في هدوء و أمان.

جديرًا بالذكر ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد على كافة القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بمحافظة جنوب سيناء بحتمية الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوى الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين. 

وأكد على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية التي تم إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وأن تتضمن كافة التفاصيل والمهام لمختلف الجهات مع التأكيد على حتمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتأتى تلك التوجهات تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بإتمام الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب فى إطار كامل الالتزام والحيادية وتعظيم المشاركة للناخبين من منطلق الحس الوطني والالتزام بالمشاركة.

 اقرأ أيضا : 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم مقرات ولجان انتخابات النواب|صور

محافظ أسيوط: 2 مليون و766 ألف ناخب لهم حق التصويت في 4 لجان عامة

انتظام العمل وفتح جميع اللجان أمام الناخبين فى أول أيام انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

تأخير 6 لجان انتخابية بنطاق 3 مراكز بمحافظة البحيرة

تجهيز المقار ولجان انتخابات النواب 2020 في جنوب سيناء .. صور

ترشيحاتنا

نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

الميراث القاتل.. مصرع شقيقين وإصابة والدتهما فى مشاجرة مع أبناء عمهم بالدقهلية

متى ترفع السبابة خلال جلسة التشهد في الصلاة؟

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

كورونا يتسبب في تأجيل خطاب ملك المغرب| ماذا حدث؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير