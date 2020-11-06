سارة الدقن تكتب: 25 نشاطا لزيادة التركيز والانتباه عند الأطفال

إن الأطفال هم أهم ما في حياتنا فنحن نسعى لجعلهم أفضل منا بكثير، لذلك نسعى لمعرفة كل الوسائل المناسبة التي تجعل من الطفل قويا في ذاكرته وفي جسده أيضا لهذا سنقدم نشاطا لزيادة التركيز والانتباه وكل ما يخص هذه المهارات هنا؛ لكي نتعلم معًا كيف نتقدم بأطفالنا إلى ما هو مفيد وصالح.





1: عليك بإحضار قصة وجعله يقرأ منها كلمات الى ان يكمل قراءة الصفحة بأكملها عدة مرات وبطريقة أفضل في القراءة.





2: عليك بجعله يعد عكسي من 1 الى خمسين مثلا والعكس.





3: اجعلية يصف لكى الاشكال من حولك واحضري له أنواع فاكهة لكى يقوم بوصف اللون المناسب لنوع الفاكهة.





4: عندما تخرجين معه اجعليه يتحدث عن المكان وماذا تشاهد بكل حواسه.

5: وجهية أن ينظر للساعة وكيف يسير العقرب وعلمية كم الوقت.

6: اخبارية بجملة واطلبى منه أن يرددها لكى بالضبط فإن لم يستطع كرري المحاولة الى ان ينجح.





7: شغلي القرآن بجانبه وداعية ينصت إليه ستجدينه يحفظ ما سمعه بكل سهولةخاصة قصارى السور





8: عليك بإحضار كراسة للرسم و جعله يرسم شيء ما إمامة ينظر إليه ويقلد الرسمة فهذا يجعله أكثر تركيزا.





9: عليك باللعب معها بطريقة مشوقة فمثلا اخباره ومعلومات عن اي حيوان وعليه أن يفكر ما هو هذا الحيوان.





10: يمكن ايضًا أن تلعبي معها لعبة الحروف والاسماء بان تضعي حرف وتطلبي منه إحضار حيوان بهذا الحرف او جماد او انسان.





11: يمكنك أن تحكي له حكاية وفى اليوم التالي تطلبي منه أن يسردها عليك مرة أخرى.





12: يمكنك تعليمه التركيز من خلال أوامر تقومين بها مثلًا ان يحضر لكى ملعقة من الدرج الثاني وأن يحضر لكي كوب من الرف وهكذا.

13: يمكنك ان تشغلي له أصوات الحيوانات وهو عليه التركيز ومعرفة الى اي صوت ينتمي هذا الحيوان واجعلى له جائزة عندما يتفاعل معك بالصواب.

14: يمكنك ان تعدى الأعداد وتتخطى أي عدد وعليه ملاحظة ما هو العدد الناقص وإن يقوله.





15: عليك باستخدام الشيء ونقيضه أي ان تذكر صفة وتطلبي منه أن يحدثك بعكس الصفة مثلا طويل...فيذكر قصير...





16: استخدام العاب البازل التي تجعله يفكر في وضعية كل صورة فيحرص على التركيز في وضعها للمكان المناسب.

17: عليك بعمل تمرين معها أن من يقوم بالتركيز على صورة في الحائط لمدة معينة ثم سؤاله عن تفاصيل الصورة

18: يمكنك وضع جميع الألوان على الأرض واطلبى منه ان يحضر لون معين في وقت قصير او احضار صورة حيوان معين من بين صور حيوانات كثيرة إمامه





19: يمكن أن تربطي جملة بصورة فتجعله يوصل صورة معينة بجملة معينة.





20: يمكن أيضًا أن تجعليه يغمض عينه تحضري له شيئًا في يده مثلًا تفاحة وتطلبي منه ان يقول لكي ما هي.





21: وايضًا تمييز الروائح من خلال تغميض عينه وشم الروائح كالورود أو التوابل ويقوم بالتعرف عليها.





22: يمكن أن يرتب حروف كلمة أو يرتب عداد تصاعدي وتنازلي وتتنافس معها.





23: استخدام الخرز بكل الوانه وتقومي بعمل عقد منة وتطلبي منه ان لكل لون عدد معين تتابعية لكي لا ينسى فسوف يركز في عدد كل لون.





24: يمكن إحضار صورتين متطابقتين ويوجد بعض اختلافات وتطلبي منه أن يخرج هذه الاختلافات من بين الصورتين في وقت قصير.





25: يمكنك أن تصنف الحيوانات وتطلبي منه أن يضع كل حيوان في مكانة مثلًا القطة حيوان أليف وهكذا.









ما يجب علينا فعله لمساعدة الأطفال على التركيز:_

عندما يبدأ في المذاكرة عليك ببعده عن أماكن التلفاز والإلكترونيات لكي ينتبه جيدًا ويركز فيما يفعل فعليك تهيئة البيئة المناسبة له عند بدئه في المذاكرة ولا يصبح تفكيره هنا وهناك.

عليه أن يأخذ قسط من القيلولة فهي مفيدة جدًا لزيادة تركيز ابنك في النوم مفيد لنمو جسمه وايضًا عقلة.

هناك أطعمة تساعد الأطفال على التركيز مثل السلطة ومشتقاته المكونة من الطماطم والخيار والجزر وسلطة الفواكه التي تمنحه الطاقة والحركة والفيتامينات اللازمة لبناء جسم متكامل.

ساندوتشات التونة مفيدة جدًا للجسم سيجعل ذاكرته جيدة جدًا وعليك بإعطائه الاعشاب مثل اليانسون لتهدئته جيدًا قبل النوم فيحصل على الراحة اللازمة أثناء نومه.

إعطائه المكسرات مثل الجوز واللوز فهي مفيدة لعصابة وتقوى ذاكرته.

ابتعدي ايضًا عن الشوكولاتة والشيبسي والسكريات وايضًا اللحوم المصنعة ولابد من الابتعاد عن كل الحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية.

ممارسة الرياضة للأطفال وأن نشترك له في أي رياضة يفضلها كالسباحة مثلًا وعلينا أن ندعمه ونشجعه على أن يصبح ذو قيمة فيها.