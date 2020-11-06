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فن

سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج
نشرت الفنانة بسمة توضيح عبر حسابها على فيسبوك، بعد إعلان إصابتها بكورونا.

وكتبت" قائلة: "للتوضيح بس، مكنتش أفضل أني أعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا، مش لأي سبب غير لأني عارفة كمية اللغط اللي أخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال. 

وتابعت: "الحقيقة أنا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لاني واضح اني اهملت في لبس الكمامة، ودي غلطتي مبلومش عليها حد، اتعلمت الدرس، واتعلمت اهمية الاجراءات الاحترازية، مضيفة: "كمان شكر واجب لوزارة الصحة، وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والأدوية، ودي حاجة تطمن جدا، ألف شك".
 
وختمت قائلة: "غير كده بقى، انا قاعدة مستنية نص الاسبوع بفارغ الصبر عشان ابدا اعمل تحاليل جديدة وتطلع سلبية باذن الله".
سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

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