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مرصد الإسلاموفوبيا: الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:04 م
دار الافتاء
دار الافتاء
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حمزة شعيب
قال حسن محمد مدير مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء، إن الربط بين الإرهاب والإسلام يشعل نار الفتنة.


وتابع محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية، فلا يمكن إنكار نصيب المسلمين من آثار الأعمال الإرهابية الأكثر تدميرًا التى يرتكبها مجرمون باسم الإسلام على المسلمين أنفسهم، والتى ينظر إليها على أنها تحريف لدين محب للسلام والتسامح، كما أن تلك الثقافات العنيفة والمتطرفة تتعارض مع مبادئه السمحة. 

ونوه إلى أن الإصرار على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" فى الخطابات والمناقشات العامة وعقب أى حادث، ترتب عليه إشعال النقاشات والآراء عن الحضور الإسلامى فى الغرب.

وأوضح:" هدفنا مواجهة هذا الفكر السلبي عن الإسلام وإختيار الأشخاص الذين يقومون بعملية الدعوة في فرنسا والنمسا لتوصيل الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي".

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