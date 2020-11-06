مفتى الجمهورية يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب المصري.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إن المجتمع المصرى تعارف على بعض الأيام للاحتفال ببعض المناسبات، مثل يوم "الأم، المولد النبوي، شم النسيم".





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه إذا كان الإنسان فى هذه الأيام منضبط بدائرة المشروعية ولم يرتكب شيئا محرما، إذا هو لم يرتكب شيئا محرما بل يتسق مع الشرع الشريف.





وأجاب مفتى الجمهورية عن سؤال الإعلامى حمدى رزق عن الاحتفال بعيد الحب المصرى الموافق 14 نوفمبر قال: "إذا قال الرجل لزوجته كلمات الحب والود واكتفى بالأمور المباحة ليس محرما بل يتسق مع الشرع".





وتابع: "لدينا نحن المسلمين كثير من السبل للتعبير عن الحب والود فالرسول كان محبا لكل شئ، ولكن ما اخشاه هو تقليد لشئ تحت فلسفات اخرى.



