AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أون لاين.. طب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن جراحات الأذن والأنف والحنجرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:53 م
طب كفر الشيخ
طب كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان

نظم قسم جراحات الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورشة عمل جراحات بالنقل المباشر عن طريق الإنترنت عبر المنصات الإلكترونية.


تمت الورشة بنجاح سواء فى العمليات أو المحاضرات المكملة ما بينها وتمت الورشة تحت إشراف الدكتور سعد الزيات، رئيس القسم وأعضاء القسم من جراحى الأنف والأذن.


أشاد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهرى مدير المستشفى بمستوى التنظيم أثناء حضورهم الورشة متمنين المزيد من النشاطات التى تبرز دور المستشفى الجامعى فى خدمة المجتمع والتعليم الطبى المستمر بتوجيهات من الدكتور عبد الرزاق دسوقى رئيس الجامعة.

أون لاين.. طب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن جراحات الأذن والأنف والحنجرة
أون لاين.. طب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن جراحات الأذن والأنف والحنجرة
أون لاين.. طب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن جراحات الأذن والأنف والحنجرة
أون لاين.. طب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن جراحات الأذن والأنف والحنجرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أنف وأذن وحنجرة: حاسة الشم تعود للمتعافى من كورونا خلال شهر

إنجاز طبي جديد..إنهاء معاناة طفلة من انسداد بعظمتي الأنف

الرعاية الصحية: 59 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام ببورسعيد

ترشيحاتنا

أخبار الفن | كورونا يهاجم الوسط الفني مجددا.. سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ الفيروس

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

خطيب المسجد النبوي: حان أجل الدنيا وأوشك زوالها واقترب قيام الساعة.. فيديو

جاب كشري ومراته بتولد.. موقف كوميدي للفنان محمود عبد المغني.. فيديو

نصيحة عاجلة لـ مواطني الاسكندرية | تفاصيل

الميراث القاتل.. مصرع شقيقين وإصابة والدتهما فى مشاجرة مع أبناء عمهم بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا