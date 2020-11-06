أون لاين.. طب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل عن جراحات الأذن والأنف والحنجرة

نظم قسم جراحات الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورشة عمل جراحات بالنقل المباشر عن طريق الإنترنت عبر المنصات الإلكترونية.





تمت الورشة بنجاح سواء فى العمليات أو المحاضرات المكملة ما بينها وتمت الورشة تحت إشراف الدكتور سعد الزيات، رئيس القسم وأعضاء القسم من جراحى الأنف والأذن.





أشاد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهرى مدير المستشفى بمستوى التنظيم أثناء حضورهم الورشة متمنين المزيد من النشاطات التى تبرز دور المستشفى الجامعى فى خدمة المجتمع والتعليم الطبى المستمر بتوجيهات من الدكتور عبد الرزاق دسوقى رئيس الجامعة.