مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سندوتشات مخبوزة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سندوتشات مخبوزة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى يتناسب للمدارس.
مقادير سندوتشات مخبوزة
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب زبادي
ربع كوب زيت
ماء للعجن
ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
الحشو
تونة
جبنة بيضاء
لانشون
جبنة رومي
موتزاريلا
بسطرمة
زيتون اسود شرائح
فلفل الوان
شوكولاتة
كريمي
للوجه
بيضة
فانيليا
سمسم محمص
حبة البركة
طريقة تحضير سندوتشات مخبوزة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تجهز صينية بورق زبدة
* تخلط المكونات الجافة معا
* تخلط الخميرة مع السكر والقليل من الدافئ
* تخلط المكونات المتبقية
* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة
* يقسم العجين إلى كرات وتفرد دوائر
* تحشى بالحشوات المختلفة
* تلف على شكل أسطواني الشكل
* يدهن الوجه بالبيض، الفانيليا، السمسم، وحبة البركة
* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون