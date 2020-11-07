مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سندوتشات مخبوزة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سندوتشات مخبوزة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى يتناسب للمدارس.

مقادير سندوتشات مخبوزة

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زبادي

ربع كوب زيت

ماء للعجن

ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

الحشو

تونة

جبنة بيضاء

لانشون

جبنة رومي

موتزاريلا

بسطرمة

زيتون اسود شرائح

فلفل الوان

شوكولاتة

كريمي

للوجه

بيضة

فانيليا

سمسم محمص

حبة البركة

طريقة تحضير سندوتشات مخبوزة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تجهز صينية بورق زبدة

* تخلط المكونات الجافة معا

* تخلط الخميرة مع السكر والقليل من الدافئ

* تخلط المكونات المتبقية

* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة

* يقسم العجين إلى كرات وتفرد دوائر

* تحشى بالحشوات المختلفة

* تلف على شكل أسطواني الشكل

* يدهن الوجه بالبيض، الفانيليا، السمسم، وحبة البركة

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون