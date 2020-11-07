حسب توقيت كل دولة.. انتهاء تصويت المصريين بالخارج

انتهت الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقلي البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية، مظاريف تصويت المصريين بالخارج، المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت.





وبدأت البعثات فى فرز الأصوات فى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة لإرسال النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات لتقوم بدورها المنوط فى جمع اصوات الناخبين لاعلان الفائز طبقا للجدول الزمنى الذى اعلنته الهيئة الوطنية.





ينطلق اليوم السبت المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





وتفتح 9 الاف و468 لجنة في 70 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة أبوابها لاستقبال 31 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.





كما تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب يتوجب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات، والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعه صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :





- يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاح حتى وإن كان مرخصا.





- كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية.





- أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشأت للخطر .





وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.





وتقلص عدد المرشحين إلى 2083 مرشحا وذلك بعد وفاة المرشح خيرى سعيد عبدالغنى احمد وشهرته خيرى سعيد وهو مترشح فردى عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز بلبيس مستقل ويحمل رقم 28 فى الكشوف المرشحين من إجمالى عدد المترشحين بالدائرة ليصبح عدد المرشحين النهائي بهذه الدائرة 34 مترشحا، يتنافسون على 3 مقاعد. من جانبه أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن استلام جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية في المرحلة الثانية.