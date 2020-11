اخويا الغالي.. محمد محمود عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لرحيل هيثم أحمد زكي

View this post on Instagram

مش لاقى كلام اقوله ليك يا هيثم ولا حتى لاقى كلام اقوله عليك، بس اللى انا متأكد منه انك اكيد فى مكان احلى و انك اكيد مبسوط مع حبايبك اللى وحشوك و وحشونا كلنا... الله يرحمك و يصبرنا، الى أن نلتقى يا صديقى و اخويا الغالى. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لهيثم احمد زكى و لكل من رحلوا عنا)