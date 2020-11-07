بعد انسحابه من سلسلة أفلام شهيرة.. الجمهور يطارد Johnny depp

Johnny depp، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انسحابه من

وأكدت شركة الإنتاج السينمائي "وارنر بروس" أن جوني ديب انسحب من السلسلة بالفعل، وإنه سيتم اختيار ممثل بديل.





يذكر أن تعيش الممثلة الأمريكية آمبر هيرد فرحة كبيرة بعد انتصارها على طليقها النجم العالمي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضدها وضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي اتهمته بالتعدي عليها ضرب.





وظهرت آمبر هيرد وهي تحتضن أصدقاءها وأفراد عائلتها فور وصولها منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد طي صفحة القضية والحكم ببراءتها في المحاكم البريطانية.