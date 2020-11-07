وسط حضور كبير وطوابير ممتدة.. لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها للناخبين.. فيديو وصور

فتحت اللجان الانتخابية أرقام 148، 149، 150، 151، ومقرها مدرسة العبور الابتدائية المشتركة بشبرا الخيمة، أبوابها للناخبين فى تمام الساعة 9 صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية.





وقد شهدت اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين، الذين اصطفوا فى طوابير ممتدة أمام اللجنة منذ اللحظات الأولى، انتظارا لدورهم فى عملية التصويت.





انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.





وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.



