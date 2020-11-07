AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وسط حضور كبير وطوابير ممتدة.. لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها للناخبين.. فيديو وصور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى - الاء حسن
فتحت اللجان الانتخابية أرقام 148، 149، 150، 151، ومقرها مدرسة العبور الابتدائية المشتركة بشبرا الخيمة، أبوابها للناخبين فى تمام الساعة 9 صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية. 

وقد شهدت اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين، الذين اصطفوا فى طوابير ممتدة أمام اللجنة منذ اللحظات الأولى، انتظارا لدورهم فى عملية التصويت. 

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
وسط حضور كبير وطوابير ممتدة.. لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها للناخبين.. فيديو وصور
وسط حضور كبير وطوابير ممتدة.. لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها للناخبين.. فيديو وصور
وسط حضور كبير وطوابير ممتدة.. لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها للناخبين.. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدي: تزويد اللجان بالكحول لتعقيم القلم قبل التصويت ..فيديو

بعد تأخر ثلث ساعة.. فتح لجنة مدرسة أبو الهول وسط ازدحام الناخبين.. فيديو

لليوم الثاني.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب 2020 في أرض اللواء

إقبال ضعيف للناخبين على لجنة مدرسة النور للمكفوفين بالدقي قبل بدء الاستراحة

انتخابات النواب 2020.. كبار السن والسيدات يتوافدون إلى لجنة نادي البنك الأهلي

أحمد موسى: إقبال ملحوظ على التصويت بانتخابات النواب في اليوم الثاني

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن لايزال مسيطرًا في 4 ولايات

باحثون: الكلاب البوليسية تنجح في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا | صور

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم

بث مباشر.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.. فيديو

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7 /11 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا