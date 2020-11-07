خريطة سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوي، خريطة سقوط الأمطار على مدن ومحافظات مصر، على مدار الـ 72 ساعة القادمة، المصاحب لها انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة على بعض المناطق.









يوم الأحد 8 نوفمبر



- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق "الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم"

- شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق من "بورسعيد - العريش - رفح"



- شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بناس"









يوم الاثنين 9 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "مطروح - السلوم"

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم"

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس"





يوم الثلاثاء 10 نوفمبر



- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم"

