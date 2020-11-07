AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خريطة سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة القادمة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوي، خريطة سقوط الأمطار على مدن ومحافظات مصر، على مدار الـ 72 ساعة القادمة، المصاحب لها انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة على بعض المناطق.


يوم الأحد 8 نوفمبر
- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق "الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم"
- شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق من "بورسعيد - العريش - رفح"
-  شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بناس"


يوم الاثنين 9 نوفمبر
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "مطروح - السلوم"
-  السواحل الشمالية: أمطار متوسطة  على مناطق من "الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم"
- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس"

يوم الثلاثاء 10 نوفمبر
- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم"
- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على مناطق من "بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

من اليوم وليست على القاهرة.. موجة غير مستقرة وأمطار تشهدها البلاد 6 أيام

الحرارة تنخفض غدا.. أمطار غزيرة ورعدية قد تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة اليوم وعدة مناطق بالمحافظات.. وانخفاض الحرارة 5 درجات

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

الأرصاد: الشتاء بدأ بهذه المحافظات وأمطار غزيرة مصحوبة برياح وأتربة لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

إلغاء نظام الكفيل بالسعودية.. برلماني: يمنح العامل حرية التنقل

بعد عمليات عسكرية واسعة.. قرار مفاجئ من برلمان إثيوبيا بشأن إقليم تيجراي

أصيبت بالصدمة.. لصوص ينهبون منزل أميرة سعودية في باريس

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

سبوتنيك V.. إسرائيل تسجل أول لقاح رسمي في البلاد لعلاج كورونا

الحمد لله negative.. ميريهان حسين تعلن نتيجة تحليل pcr

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا